​Минкультуры Азербайджана прокомментировало информацию о фактах коррупции в некоторых районных отделах ведомства

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма прокомментировало распространенную в СМИ информацию об увольнении министром Абульфасом Гараевым заведующих нескольких районных отделов министерства и выговорах в отношении отдельных лиц.

Как заявил Report заведующий отделом по информации и связям с общественностью министерства Вугар Шихаммедов, эта информация не новая: "Решения были приняты на проведенной в июне коллегии министерства культуры и туризма. В соответствии с политикой министерства, в Евлахе и Джалилабаде прошли общие проверки, в результате которых обнаружены некоторые недочеты. Выявленные в ходе проверок недочеты были обсуждены на заседании коллегии.

Параллельно, соответствующие госструктуры провели финансовые проверки и проинформировали министерство об их результатах. Из-за выявления финансовых недочетов министерство культуры и туризма в июне уволило этих людей".