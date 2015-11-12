Министерство культуры и туризма: Намиг Гафаров успешно справлялся с должностью

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "Начальник Управления культуры и туризма города Сумгайыт Намиг Гафаров по собственному желанию освобожден от занимаемой должности".

Об этом Report сообщил директор отдела информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма Вугар Шихаммедов.

Сообщается, что начальник управления успешно справлялся со своей должностью: "Он на протяжении долгих лет работал в области культуры. Он освобожден по собственному желанию. В будущем, если он захочет, может работать в структурах министерства".

В.Шихаммедов добавил, что пока в Управление культуры и туризма города Сумгайыт не назначен новый начальник.