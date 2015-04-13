​Министерство культуры и туризма: Каманча - национальный музыкальный инструмент Азербайджана

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма Азербайджана выразило отношение к утверждению руководителя Отдела регистрации культурных ценностей Иранской организации культурного наследия и туризма Фархада Назари.

Как сообщил Report начальник отдела по информации и связям с общественностью Вугар Шихаммедов, включение азербайджанского мугама в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО является явным примером того, что включенные в мугамное трио тар, каманча и гавал (бубен) являются национальными музыкальными инструментами Азербайджана: "Тар, каманча и гавал (бубен) известны в мире как азербайджанские национальные музыкальные инструменты".

Отметим, что руководитель Отдела регистрации культурных ценностей Иранской организации культурного наследия и туризма Фархад Назари в заявлении сайту Mehrnews сказал, что струнный инструмент каманча принадлежит Ирану: "Каманчу нельзя представлять как музыкальный инструмент нескольких стран. Каманча должна быть включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как иранский музыкальный инструмент".