​Министерство культуры и туризма Азербайджана примет участие в международной выставке

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма Азербайджана в качестве официального партнера сегодня примет участие на проходящей в Москве туристической выставке "2nd Condé Nast Traveller Luxury Travel Fair". Как сообщает Report, на мероприятии Азербайджан представит делегация во главе с министром Абульфасом Гараевым в расширенном составе.

В состав делегации входят Бюро конгрессов Азербайджана, Ассоциация туризма Азербайджана, туристические компании Gilan Tourism, Improtex Travel, Khazar Travel, отели Absheron Hotel Group, Caspian Sea Resort Hotel, Chinar Hotel and Spa Naftalan, Divan Express Baku, Excelsior Hotel and Spa Baku, Fairmont Baku, Four Seasons Hotel Baku, Hilton Baku, Hyatt Regency Baku, JW Marriott Absheron Baku, Kempinski Hotel Badamdar, Pik Palace Shahdag Hotel, Qafqaz Hotels and Resorts, Rixos hotel Azerbaijan, Rixos Hotels Group Sapphire Hotel.

На выставке для представителей Азербайджана отведено место площадью 304 кв.м, где они смогут представить гостям рекламную продукцию на русском и английском языках. Так как Азербайджан выступает в качестве официальной страны-партнера, на пригласительных, официальной электронной почтовой переписке, нагрудных значках и рекламных плакатах размещено туристическое лого Азербайджана, на официальной интернет-странице www.cntfair.com в течение 6 месяцев будет размещен баннер о туристических возможностях Азербайджана, а также организована демонстрация рекламных роликов о туристическом потенциале страны.

Наряду с этим, в рамках мероприятия планируется проведение рабочих встреч, демонстрация национальной кухни и культуры Азербайджана.

Отметим, что Condé Nast Traveller Luxury Travel Fair - это первая в мире выставка класса люкс в сфере туристического бизнеса, организованная ведущим издательским домом Condé Nast. В прошлом году в ней участвовали 144 компании из 41 страны мира.

В этом году в выставке наряду с Азербайджаном примут участие Россия, Украина, Беларусь, Грузия, Армения, Казахстан, Литва, Латвия, Эстония и другие страны.