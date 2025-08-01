Министерство: Ариф Бабаев внес огромный вклад в развитие национального музыкального искусства

Министерство культуры опубликовало некролог в связи с кончиной народного артиста, выдающегося представителя мугама Арифа Бабаева.

Министерство культуры опубликовало некролог в связи с кончиной народного артиста, выдающегося представителя мугама Арифа Бабаева.

Как сообщает Report, в некрологе говорится:

"Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни народный артист, выдающийся представитель мугама Ариф Бабаев.

Ариф Бабаев на протяжении многих лет внес огромный вклад в развитие нашего национального музыкального искусства, сохранение школы мугама и воспитание нового поколения исполнителей. Его богатое творчество, педагогическая деятельность и вклад в искусство навсегда останутся в культурном наследии нашего народа.

Министерство культуры Азербайджанской Республики выражает глубокие соболезнования семье, близким покойного артиста и всему творческому сообществу.

Аллах ряхмят елясин!"