Микаил Джаббаров поздравил азербайджанских ковроделов с их профессиональным праздником

Министр экономики Микаил Джаббаров поздравил азербайджанских ковроделов по случаю их профессионального праздника.

Как сообщает Report, глава ведомства сделал соответствующую публикацию на своей странице в соцсети "X".

"Искусство ковроткачества воплощает в себе глубину нашего культурного наследия и истории. Особое внимание уделяется сохранению и приумножению этого национального достояния, а также продвижению наших художественных традиций на мировой арене. Сердечно поздравляем всех мастеров ковра с их профессиональным днем и желаем им дальнейших успехов и процветания", - написал Джаббаров.