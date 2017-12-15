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    Международный песенный конкурс, посвященный Муслиму Магомаеву, пройдет в Украине

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Украине в следующем году пройдет международный песенный конкурс, посвященный легендарному исполнителю Муслиму Магомаеву.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил председатель альянса "Азербайджан-Украина" Эльмар Мамедов.

    По его словам, на конкурс, который пройдет в августе 2018 года в украинском городе Трускавец, организаторы намерены собрать лучших певцов, которые будут исполнять песни легендарного артиста.

    В качестве судей выступят известные деятели культуры обеих республик и общественные деятели. Председателем жюри планируют назначить народного артиста Украины Гурбана Аббасова.

    Помимо демонстрации вокального таланта, конкурсанты должны будут ответить на вопросы о биографии и достижениях Муслима Магомаева, о его фильмах, концертах и созданных им музыкальных произведениях.

    Участник, занявший первое место, получит золотую медаль и путевку на недельную поездку в Азербайджан. 

    Главной целью мероприятия является популяризация азербайджанской культуры на Украине, а также укрепление культурных связей между дружественными государствами.

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