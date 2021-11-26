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Международный фонд тюркской культуры и наследия расширяет связи с Польшей

Международный фонд тюркской культуры и наследия расширяет связи с Польшей Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева находится с рабочим визитом в Республике Польша.
Kультурная политика
26 ноября 2021 г. 11:11
Международный фонд тюркской культуры и наследия расширяет связи с Польшей

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева находится с рабочим визитом в Республике Польша.

Как сообщает Report cо ссылкой на Международный фонд тюркской культуры и наследия, визит направлен на укрепление сотрудничества между Фондом и Польшей и на сохранение материально - культурного наследия проживающих в Польше тюркских национальных меньшинств-татар и караимов.

Президент Фонда Гюнай Эфендиева встретилась с послом Азербайджана в Польше Наргиз Гурбановой и послом Турции в Польше Ченгизом Камилем Фыратом. На встречах обсуждалась важность укрепления отношений между тюркскими народами, а также влияние предпринимаемых в этом направлении шагов на развитие культуры Тюркского мира.

В рамках визита Гюнай Эфендиева встретилась со студентами Варшавского университета, изучающими азербайджанский язык, и преподавателями, функционирующего в нем факультета тюркологии. Рассказав о руководимой ею организации, осуществляющей деятельность по продвижению и защите культурных ценностей Тюркского мира, президент Фонда побеседовала со студентами и преподавателями университета о многовековой истории, богатом наследии тюркоязычных народов. На встрече обсуждалась важность будущих совместных мероприятий и проектов, а также перспективы расширения связей.

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