Международный фонд тюркской культуры и наследия расширяет связи с Польшей

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева находится с рабочим визитом в Республике Польша.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева находится с рабочим визитом в Республике Польша.

Как сообщает Report cо ссылкой на Международный фонд тюркской культуры и наследия, визит направлен на укрепление сотрудничества между Фондом и Польшей и на сохранение материально - культурного наследия проживающих в Польше тюркских национальных меньшинств-татар и караимов.

Президент Фонда Гюнай Эфендиева встретилась с послом Азербайджана в Польше Наргиз Гурбановой и послом Турции в Польше Ченгизом Камилем Фыратом. На встречах обсуждалась важность укрепления отношений между тюркскими народами, а также влияние предпринимаемых в этом направлении шагов на развитие культуры Тюркского мира.

В рамках визита Гюнай Эфендиева встретилась со студентами Варшавского университета, изучающими азербайджанский язык, и преподавателями, функционирующего в нем факультета тюркологии. Рассказав о руководимой ею организации, осуществляющей деятельность по продвижению и защите культурных ценностей Тюркского мира, президент Фонда побеседовала со студентами и преподавателями университета о многовековой истории, богатом наследии тюркоязычных народов. На встрече обсуждалась важность будущих совместных мероприятий и проектов, а также перспективы расширения связей.