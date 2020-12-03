Фонд Тюркской Культуры и Наследия расширяет свои международные связи

В Международном Фонде Тюркской Культуры и Наследия состоялась встреча президента организации Гюнай Эфендиевой с послом Королевства Швеции в Азербайджане Кристианом Камилем

В Международном Фонде Тюркской Культуры и Наследия состоялась встреча президента организации Гюнай Эфендиевой с послом Королевства Швеции в Азербайджане Кристианом Камилем, передает Report со ссылкой на пресс-службу фонда.

В ходе встречи президент Фонда Гюнай Эфендиева рассказала о деятельности организации, о мероприятиях, конференциях и выставках, организованных с целью сохранения и популяризации культуры и наследия тюркоязычных народов в мире, а также о планируемых в будущем проектах. Гюнай Эфендиева подчеркнула важность сближения различных цивилизаций и значимость налаживания тесного сотрудничества между Фондом и другими странами по продвижению культурных ценностей.

Высоко оценив деятельность Фонда, посол Кристиан Камил отметил, что будут изучены возможности для дальнейшего сотрудничества между организацией и представляемой им страной, а также выразил уверенность, что эти связи в будущем приведут к положительным результатам. Подчеркнув взаимное культурное сотрудничество Швеции со странами-членами и наблюдателями организации, посол отметил, что посредством Фонда эти отношения будут и дальше расширяться. Затем стороны подарили друг другу изданные книги.

Встреча завершилась обменом мнениями о перспективах совместного сотрудничества по продвижению культурных ценностей.