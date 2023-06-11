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Международный фонд тюркской культуры и наследия провел "День казахской литературы"

Международный фонд тюркской культуры и наследия провел "День казахской литературы" Международный фонд тюркской культуры и наследия провел "День казахской литературы" в рамках ІІ Фестиваля литературы и книги тюркского мира. На выставке книг были представлены произведения казахских писателей, историков и акынов на казахском и азербайджанс
Kультурная политика
11 июня 2023 г. 16:59
Международный фонд тюркской культуры и наследия провел День казахской литературы

Международный фонд тюркской культуры и наследия провел "День казахской литературы" в рамках ІІ Фестиваля литературы и книги тюркского мира. На выставке книг были представлены произведения казахских писателей, историков и акынов на казахском и азербайджанском языках.

Как сообщили Report в фонде, в фестивале приняли участие президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, представители Союза писателей, Национальной Академии наук Азербайджана, казахской общины и СМИ, а также гости фестиваля.

Торжественное мероприятие началось с исполнения гимна Республики Казахстан и продолжилось панельными сессиями на тему "Вклад казахского народа в историю тюркской государственности".

Выступивший на мероприятии координатор фестиваля, поэт Хаял Рза высоко оценив широкомасштабную работу, проводимую фондом в направлении изучения, сохранения и продвижения наследия тюркских народов, поблагодарил организацию за активное участие в фестивале.

Выступивший на церемонии руководитель проекта Международного фонда тюркской культуры и наследия - представитель Казахстана Талгат Муханов рассказал о существующих связях фонда с одной из стран-учредительниц организации - Казахстаном, а также о мероприятиях, проводимых со стороны организации с целью пропаганды многовековой истории и богатой культуры всего тюркского мира в целом.

Кроме того, фонд организовал концертную программу с исполнением кюйев на домбре, пением народной музыки и декламированием стихов Абая. В завершение гостям были представлены различные образцы национальной кухни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu "Qazax Ədəbiyyatı Günü” keçirib

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