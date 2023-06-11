Международный фонд тюркской культуры и наследия провел "День казахской литературы" в рамках ІІ Фестиваля литературы и книги тюркского мира. На выставке книг были представлены произведения казахских писателей, историков и акынов на казахском и азербайджанском языках.
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Торжественное мероприятие началось с исполнения гимна Республики Казахстан и продолжилось панельными сессиями на тему "Вклад казахского народа в историю тюркской государственности".
Выступивший на мероприятии координатор фестиваля, поэт Хаял Рза высоко оценив широкомасштабную работу, проводимую фондом в направлении изучения, сохранения и продвижения наследия тюркских народов, поблагодарил организацию за активное участие в фестивале.
Выступивший на церемонии руководитель проекта Международного фонда тюркской культуры и наследия - представитель Казахстана Талгат Муханов рассказал о существующих связях фонда с одной из стран-учредительниц организации - Казахстаном, а также о мероприятиях, проводимых со стороны организации с целью пропаганды многовековой истории и богатой культуры всего тюркского мира в целом.
Кроме того, фонд организовал концертную программу с исполнением кюйев на домбре, пением народной музыки и декламированием стихов Абая. В завершение гостям были представлены различные образцы национальной кухни.