Международный фонд тюркской культуры обсудил сотрудничество с Национальной библиотекой Катара

Международный фонд тюркской культуры и наследия обсудил будущее сотрудничество и культурные обмены с Национальной библиотеки Катара (QNL).

Международный фонд тюркской культуры и наследия обсудил будущее сотрудничество и культурные обмены с Национальной библиотекой Катара.

Как передает Report со ссылкой на Gulf Times, обсуждения состоялись в ходе встречи государственного министра Катара, руководителя Национальной библиотеки Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари с президентом Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиевой и послом Азербайджана в этой стране Рашадом Исмайловым.

“Работа Международного фонда тюркской культуры и наследия действительно вдохновляет и отражает историю, культуру и искусство тюркского мира, а также увековечивает литературу, фольклор, обычаи и традиции тюркских народов”, - заявил глава библиотеки. Он добавил, что ”с нетерпением ожидает сотрудничества в совместных культурных проектах для продвижения нашей общей истории и культурных ценностей".