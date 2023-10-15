Международный центр Низами Гянджеви принимает участие в форуме в Китае

Международный центр Низами Гянджеви принимает участие в третьем форуме "Пояс и путь", организованном Китайской Народной Республикой.

Международный центр Низами Гянджеви принимает участие в третьем форуме "Пояс и путь", организованном Китайской Народной Республикой.

Как сообщили Report в Центре, в двухдневном форуме в Пекине ожидается участие представителей из 130 стран и 30 международных организаций.

Члены Центра - бывшие президенты - Борис Тадич (Сербия), Иво Йосипович (Хорватия), Младен Иванич (Босния и Герцеговина), Борут Пахор (Словения), Розен Плевнелиев (Болгария), сопредседатель Исмаил Серагельдин, экс-президент Генеральной Ассамблеи ООН, экс-министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноза выступят на различных панельных дискуссиях.

Конференция, которая пройдет в Пекине 17-18 октября, приурочена к 10-летию инициативы "Один пояс, один путь" (BRI), инициированной председателем КНР.

В рамках инициативы "Один пояс, один путь" Китай подписал документы о сотрудничестве с более чем 150 странами и 30 международными организациями.