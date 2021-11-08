Международный центр мугама и Россотрудничество подписали меморандум о сотрудничестве

Состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Международным Центром Мугама и Российским центром информационной культуры.

Состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Международным Центром Мугама и Российским центром информационной культуры.

Как передает Report, меморандум подписал Директор представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зенуров и директор Международного Центра Мугама Мурад Гусейнов.

В заявлении журналистам, Зенуров отметил, что это первое соглашение подписанное с центром Мугама, потому что это великолепное место, где можно проводить мероприятия. “Я надеюсь, что благодаря этому соглашению, у нас еще больше укрепятся отношения. Сегодня состоится первый концерт, а таких концертов ожидается еще больше. Нас много что связывает, а культура одно из направлений, где нужно постоянно друг с другом обмениваться, таким образом мы сможем двигаться вперед и развиваться», - добавил он.

Мурад Гусейнов в свою очередь заявил, что сегодня состоится концерт известных исполнителей баяна, которые приехали из России. «Мугам центр придает особое значение международному сотрудничеству. До этого мы сотрудничали со многими странами, устраивали различные концерты с представителями зарубежных стран. Среди них такие страны как Япония, Франция, Испания, Португалия и др. Директор центра отметил, что подписанный меморандум включает в себя реализацию многих проектов в следующем году.