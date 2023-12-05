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Между Азербайджаном и Узбекистаном подписан протокол о сотрудничестве в сфере культуры

Между Азербайджаном и Узбекистаном подписан протокол о сотрудничестве в сфере культуры Между азербайджанским историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер" и узбекским музеем-заповедником "Ичан-Кала" подписан протокол о взаимопонимании и сотрудничестве.
Kультурная политика
5 декабря 2023 г. 10:43
Между Азербайджаном и Узбекистаном подписан протокол о сотрудничестве в сфере культуры

Между азербайджанским историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер" и узбекским музеем-заповедником "Ичан-Кала" подписан протокол о взаимопонимании и сотрудничестве.

Об этом Report сообщили в управлении "Ичеришехер".

Документ был подписан в рамках встречи председателя правления государственного заповедника "Ичеришехер" Шахина Сеидзаде с делегацией во главе с представителем местной администрации Хорезмской области Узбекистана Максудом Бекчановым.

На встрече также присутствовал посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

Протокол о взаимопонимании и сотрудничестве подписали председатель правления Шахин Сеидзаде и заместитель директора Государственного музея-заповедника "Ичан-Кала" Рустом Эрниязов.

Основной целью подписания протокола является реализация сотрудничества между двумя учреждениями в направлении популяризации культурного наследия, организации совместных мероприятий в сфере туризма и культуры, что поспособствует расширению связей между двумя странами, в том числе в сфере культуры.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Uzbekistan ink cooperation protocol on development of cultural relations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan arasında mədəni əlaqələrin inkişafı ilə bağlı əməkdaşlıq protokolu imzalanıb

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