Между Азербайджаном и Узбекистаном подписан протокол о сотрудничестве в сфере культуры

Между азербайджанским историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер" и узбекским музеем-заповедником "Ичан-Кала" подписан протокол о взаимопонимании и сотрудничестве.

Между азербайджанским историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер" и узбекским музеем-заповедником "Ичан-Кала" подписан протокол о взаимопонимании и сотрудничестве.

Об этом Report сообщили в управлении "Ичеришехер".

Документ был подписан в рамках встречи председателя правления государственного заповедника "Ичеришехер" Шахина Сеидзаде с делегацией во главе с представителем местной администрации Хорезмской области Узбекистана Максудом Бекчановым.

На встрече также присутствовал посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов.

Протокол о взаимопонимании и сотрудничестве подписали председатель правления Шахин Сеидзаде и заместитель директора Государственного музея-заповедника "Ичан-Кала" Рустом Эрниязов.

Основной целью подписания протокола является реализация сотрудничества между двумя учреждениями в направлении популяризации культурного наследия, организации совместных мероприятий в сфере туризма и культуры, что поспособствует расширению связей между двумя странами, в том числе в сфере культуры.