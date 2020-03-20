​Metropolitan Opera досрочно завершил сезон из-за коронавируса

Театр Metropolitan Opera завершил досрочно текущий сезон из-за пандемии COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление руководства театра опубликовано на его сайте.

"Мы с сожалением сообщаем, что Metropolitan Opera отменила остаток сезона 2019-2020, который должен был завершиться 9 мая 2020 года, из-за пандемии коронавируса", - указывается в заявлении. - Это касается всех выступлений, а также прямых трансляций".

На прошлой неделе сообщалось, что театр приостановит работу до конца марта.

Генеральный директор Metropolitan Opera Питер Гельб отметил, что принятие этого "непростого как для зрителей, так и руководства театра решения было неизбежно в свете беспрецедентного кризиса". В ближайшее время, указал Гельб, будет запущен сбор средств на покрытие непредвиденных расходов театра, вызванных отменой запланированных постановок, которые составили порядка 60 млн. долларов США. Газета The New York Times в свою очередь сообщила, что руководство Metropolitan Opera в целях экономии с апреля приостановит выплату зарплат артистам, музыкантам оркестра и работникам сцены.