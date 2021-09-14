Место захоронения Ягуба Зуруфчу выберут члены его семьи.
Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.
Отметим, что заслуженный артист сегодня скончался от коронавируса в "Yeni Klinika".
Напомним, что Я.Зуруфчу заразился коронавирусом несколько дней назад и был помещен в реанимационное отделение ”Yeni Klinika". Певец был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Он родился 8 апреля 1956 года в Тебризе. В 15 лет впервые выступил по национальному телевидению Тебриза, исполнив песни "Evləri var xana-xana", "De gülüm gəlsin ay nənə", "Dilbər".
Я.Зуруфчу с 15 июля 2009 года является гражданином Азербайджана. 17 сентября 2009 года был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджанской Республики".