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Место захоронения Ягуба Зуруфчу выберут члены его семьи

Место захоронения Ягуба Зуруфчу выберут члены его семьи Заслуженный артист сегодня скончался от коронавируса в "Yeni Klinika"
Kультурная политика
14 сентября 2021 г. 21:17
Место захоронения Ягуба Зуруфчу выберут члены его семьи

Место захоронения Ягуба Зуруфчу выберут члены его семьи.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Отметим, что заслуженный артист сегодня скончался от коронавируса в "Yeni Klinika".

Напомним, что Я.Зуруфчу заразился коронавирусом несколько дней назад и был помещен в реанимационное отделение ”Yeni Klinika". Певец был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Он родился 8 апреля 1956 года в Тебризе. В 15 лет впервые выступил по национальному телевидению Тебриза, исполнив песни "Evləri var xana-xana", "De gülüm gəlsin ay nənə", "Dilbər".

Я.Зуруфчу с 15 июля 2009 года является гражданином Азербайджана. 17 сентября 2009 года был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджанской Республики".

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Версия на азербайджанском языке Yaqub Zurufçunun dəfn olunacağı yerlə bağlı qərarı ailə üzvləri verəcək

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