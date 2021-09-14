Место захоронения Ягуба Зуруфчу выберут члены его семьи

Заслуженный артист сегодня скончался от коронавируса в "Yeni Klinika"

Место захоронения Ягуба Зуруфчу выберут члены его семьи.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Отметим, что заслуженный артист сегодня скончался от коронавируса в "Yeni Klinika".

Напомним, что Я.Зуруфчу заразился коронавирусом несколько дней назад и был помещен в реанимационное отделение ”Yeni Klinika". Певец был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Он родился 8 апреля 1956 года в Тебризе. В 15 лет впервые выступил по национальному телевидению Тебриза, исполнив песни "Evləri var xana-xana", "De gülüm gəlsin ay nənə", "Dilbər".

Я.Зуруфчу с 15 июля 2009 года является гражданином Азербайджана. 17 сентября 2009 года был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджанской Республики".