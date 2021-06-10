Мэр Тбилиси удовлетворил обращение азербайджанцев

В Ботаническом саду Тбилиси в трех местах установлены указатели на Пантеон выдающихся азербайджанцев.

В Ботаническом саду Тбилиси в трех местах установлены указатели на Пантеон выдающихся азербайджанцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, ранее этих указателей не было и посетителям было трудно найти место захоронения выдающихся азербайджанцев.

О необходимости установки досок местное бюро Report сообщило посольству Азербайджана в Грузии. На встрече с мэром Тбилиси Каха Каладзе в феврале этого года посол Фаиг Гулиев довел этот вопрос до сведения руководства городской мэрии.

После встречи по указанию мэра в Ботаническом саду были добавлены доски с надписью "Пантеон выдающихся общественных деятелей Азербайджана" на грузинском и английском языках.

Отметим, что в пантеоне похоронены видные государственные деятели - Фатали хан Хойский, Гасан-бек Агаев, известные представители азербайджанской литературы – Мирза Фатали Ахундзаде (вместе с членами семьи) и Мирза Шафи Вазех. Информацию о мемориальном кладбище в Тбилиси, на котором похоронены видные азербайджанские общественные деятели, можно встретить только на информационных досках и небольших картах.