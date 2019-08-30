​Мексиканский пианист: Больше всего люблю произведения Гара Гараева

Мексиканский пианист Хесус Лепе заявил, что очень рад в очередной раз приехать в Азербайджан с концертом.

Как сообщает Report, об этом заявил он сам на пресс-конференции в преддверии концертов в Баку и других городах Азербайджана.

"Я очень рад в очередной раз приехать в Азербайджан. Этот визит вновь также впечатлил меня. Чувствую себя здесь очень гостеприимно. Все люди отзывчивые, относятся к гостям очень тепло. В отличие от прошлого года наш репертуар будет немного другим, мы добавили в него и мексиканских композиторов - Хесуса Белисарио и Рикардо Кастро", - заявил Х.Лепе.

По словам пианистов, среди азербайджанских композиторов он очень ценит и любит произведения Гара Гараева.

В свою очередь посол Мексики в Азербайджана Родриго Лабардини заявил, что данное мероприятие нацелено на развитие взаимных культурных связей между двумя народами.

"Каждый год мы, как посольство, проводим свыше 25 культурных мероприятий. Мы решили расширить географию проведения данного концерта. Так, Хесус Лепе также выступит в Габале и Сумгаите. Все это нацелено на то, чтобы все больше людей в Азербайджане имели представление о культуре Мексики и об укреплении наших связей", - подчеркнул мексиканский дипломат.

Посол также отметил, что в ближайшее время также ожидается проведение ряда культурных мероприятий, в частности, Дни мексиканской кухни, показ мексиканских фильмов, участие на фестивале "Гыз галасы" и другие.

Отметим, что концерты мексиканского пианиста пройдут в разных городах стран - в Баку, в Габале, в Сумгаите. Вход на концерты свободный.