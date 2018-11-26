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    Мексиканский пианист выступит в Баку

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Международном Центре Мугама в Баку состоится концерт мексиканского пианиста Хесуса Лепе Рико.

    Об этом Report сообщили в посольстве Мексики в Азербайджане.

    Отмечается, что пианист исполнит произведения таких известных композиторов как Иоганн Себастьян Бах, Людвиг ван Бетховен, Фредерик Шопен, а также работы ряда  известных мексиканских композиторов.

    Как отметили в посольстве Мексики в Азербайджане, целью мероприятия является сближение двух народов, а также вклад в познание культуры и искусства стран. 

    Хесус Лепе Рико выступал в качестве соло- исполнителя на различных сценах Мексики. Является основателем и генеральным директором Международного Фестиваля Фортепиано Папантлы. 

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