Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье Ялчина Рзазаде

Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье народного артиста Ялчина Рзазаде:

Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева выразила соболезнования семье народного артиста Ялчина Рзазаде:

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

“Я с грустью встретила известие о кончине народного артиста Азербайджанской Республики Ялчина Рзазаде. Ялчин Рзазаде, выделяющийся своим исполнительским мастерством и сценической культурой, завоевал глубокое уважение и любовь любителей музыки. Творческий путь артиста, который с радостью делился своим многолетним опытом и знаниями с молодежью, обучал их всем секретам и тонкостям эстрадного искусства, является настоящей школой искусства для молодого поколения исполнителей. Песни, исполненные им в фильмах ”Деде Горгуд“, ”Гюн кечди“, ”Гайнана“, ”Балададашын илк мехеббети" никогда не сотрутся из памяти нашего народа.

Я разделяю вашу скорбь в эти тяжелые минуты, желаю терпения членам вашей семьи в связи с невосполнимой утратой, выражаю глубокие соболезнования”, - отметила Мехрибан Алиева.