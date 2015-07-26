Мехрибан Алиева: Музыкальный фестиваль в Габале - важное событие в культурной жизни Южного Кавказа

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/В парке перед Конгресс-центром Гейдар Алиев в городе Габала состоялась торжественная церемония открытия очередного праздника искусств – VII Габалинского Международного музыкального фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в церемонии, проходившей, вначале было зачитано адресованное участникам фестиваля послание президента Фонда Гейдара Алиева, сыгравшего исключительную роль в развитие и пропаганде музыкальной культуры в Азербайджане, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой.

В послании говорится: «Дорогие друзья! Габалинский международный музыкальный фестиваль вновь открывает свои двери перед участниками и гостями. Наш фестиваль проходит в одном из прекрасных уголков Азербайджана – Габале.

Сегодня останки крепостных стен и памятников напоминают о том, что этот город в древности был столицей легендарного государства – Кавказской Албании. Именно начиная со времен Кавказской Албании Азербайджан, на протяжении веков неизменно вносящий свой вклад в дело сохранения традиций толерантности, мирного сосуществования народов и религий, пропаганды и развития культурного и межцивилизационного диалога, считается пространством, где в последние годы проводятся международные музыкальные и художественные фестивали, конференции и выставки, спортивные соревнования.

Отрадно, что именно Азербайджан принял в июне первые Европейские игры. Азербайджан на церемонии открытии первых Европейских игр сумел представить миру свою историю, культуру, музыку.

На церемонии открытия, где позвучали произведения гениальных композиторов Азербайджана – Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, в очередной раз былопродемонстрровано величие азербайджанской музыки.

В 2009 году проведением в Габале музыкального фестиваля была заложена новая традиция в истории национальной музыкальной культуры. Данный фестиваль, уже ставший традицией, служащий расширению международных культурных связей, доведению до мировой общественности нашей богатой музыкальной культуры, укреплению взаимопонимания и дружбы между народами, из года в год повышает свой международный авторитет. Габала превратилась в известное и любимое место встречи всех музыкантов, зрителей, любителей искусства. Этот фестиваль является важным событием в культурной жизни всего Южного Кавказа.

Этот праздник дружбы и музыки с участием многочисленных музыкантов из многих стран мира, наряду с сохранением традиций нашего культурного наследия, вносит вклад в укрепление межкультурного диалога, создавая благоприятные условий для общения и сотрудничества музыкантов.

Уверена, что нынешний фестиваль станет еще одним праздником, подарив нам прекрасное чувство единения в незнающем границ и конкуренций мире музыки. Желаю успехов всем участникам и гостям, а также приятного общения в завораживающей обстановке нашего фестиваля».

Затем министра культуры и туризма Абульфас Гараев, художественный руководитель фестиваля, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли от имени президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутата Милли Меджлиса Мехрибан Алиевой приветствовали всех гостей, талантливых исполнителей, музыкантов, прибывших для участия в этом грандиозном музыкальном празднике. Было отмечено, что этот фестиваль, служащий пропаганде азербайджанской культуры, в то же время является средством популяризации в мире музыкальных традиций нашей страны. По инициативе и под руководством Мехрибан Алиевой осуществляются многочисленный культурные проекты. Габалинский международный музыкальный фестиваль, являющийся одним из таких культурных мероприятий, своей грандиозностью завоевал любовь любителей музыки.

По инициативе и непосредственной поддержке Мехрибан Алиевой, международный музыкальный фестиваль в Габале превратился в добрую традицию. В соответствии с программой фестиваля на габалинской сцене звучат произведения гениальных азербайджанских и зарубежных композиторов. Наряду с молодыми исполнителями, на эту сцену выходят и всемирно известные музыканты. Здесь исполняются классическая и камерная музыка, наши мугамы.

Азербайджан всегда отличался своей музыкальной культурой. Фонд Гейдара Алиева осуществляет ряд крупных проектов по сохранению и пропаганде музыкального наследия нашей страны. Данный музыкальный фестиваль, традиционно проводящийся с 2009 года, вызывает большой резонанс, как в нашей стране, так и за ее пределами.

На VII Международном музыкальном фестивале, который продолжится до 31 июля, примут участие выдающиеся музыканты, художественные коллективы, солисты, дирижеры из Азербайджана и зарубежных стран.

В этом году отмечается 130-летний юбилей Узеира Гаджибейли. В рамках данного фестиваля прозвучат музыкальные произведения гениального композитора, итальянский симфонический оркестр, принимающий участие в фестивале, исполнит его произведения.

После выступлений состоялся грандиозный концерт Итальянского симфонического оркестра. Прозвучали фрагменты из произведений У.Гаджибейли, М.Магамаева, Дж.Россини, К.Сен-Санса, Ж.Бизе, П.Масканьини и других известных композиторов.