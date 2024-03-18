Мехрибан Алиева приняла участие в выставке "Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана"

17 марта в Центре Гейдара Алиева открылась выставка под названием "Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана".

17 марта в Центре Гейдара Алиева открылась выставка под названием "Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана".

Как сообщает Report , в открытии выставки приняли участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и помощник Президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева.

Выступая на церемонии открытия, помощник Президента Азербайджанской Республики, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров подчеркнул, что многовековые дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развиваются, особенно в последние годы, благодаря тесным личным отношениям Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева. Отметив, что культурные связи занимают особое место в азербайджано-узбекских отношениях, помощник Президента напомнил об успешной организации взаимных дней культуры.

Подчеркнув, что эта выставка является еще одним показателем дружественных и братских отношений между нашими странами, Анар Алакбаров сказал: "Центр Гейдара Алиева на сегодняшний день стал площадкой для проведения международных конференций, выставок. Мы хотим выразить признательность Первому вице-президенту Азербайджана, Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой за поддержку в проведении мероприятия. Сегодня благодаря помощнику Президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиёевой и Фонду развития культуры и искусства Узбекистана мы проводим первое мероприятие, посвященное Узбекистану, в стенах Центра Гейдара Алиева. Вчера состоялся фантастический показ балетного спектакля "Лазги. Танец души и любви". Это танец, который вошел в список культурного наследия ЮНЕСКО. Как вы знаете, на следующей неделе будет отмечаться праздник Новруз. В эти праздничные дни посетители смогут ознакомиться с открывшейся сегодня выставкой, а также с представленной накануне нее инсталляцией «Воздушный фонтан» Даниэля Вюрцеля.

Выступая на мероприятии, помощник Президента Узбекистана Саида Мирзиёева выразила удовлетворение пребыванием в Азербайджане и организацией этой выставки в нашей стране: "Сегодня в Центре Гейдара Алиева в Баку открывается масштабная выставка "Наследие в стежках. Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана". Эта выставка представляет собой не просто коллекцию декоративно-прикладного искусства, она является живым свидетельством богатого разнообразия культурного наследия Узбекистана, олицетворением его исторической глубины и культурной эволюции".

Отметив, что между Узбекистаном и Азербайджаном существует уникальная историческая связь, Саида Мирзиёева подчеркнула, что оба государства являются воплощением многовековой истории и богатых культурных традиций. "Узбекистан и Азербайджан объединяет множество общих моментов в истории, культуре и традициях. Оба народа славятся своим гостеприимством, богатой национальной кухней и огромным наследием народных ремесел, таких как вышивка, резьба по дереву, керамика. Пусть это большое мероприятие станет еще одним мостом между нашими народами и свидетельством общего стремления к красоте и гармонии", - подытожила помощник Президента Узбекистана.

После выступлений Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и помощник Президента Узбекистана Саида Мирзиёева ознакомились с выставками "Азербайджанский ковер – танец узоров" и "Кукла в искусстве", подготовленными при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Отметим, что коллекция ковров подготовлена в течение 8 лет. Представленные на выставке ковры "Сотворение", "Шикаргях", "Ханская охота", "Война и мир", "Бенди-руми", "Шебекели", "Адам и Ева", "Агаджлы", "Нарлы", "Гёллю", "Лечек-турундж", "Четыре времени года", "Таглы", "Джамадет", а также ковры "Птицы рая" и "Райский сад", которые вдохнули новую жизнь в древнее искусство, вызвали большой интерес как уникальные образцы ковроткачества.

На выставке "Кукла в искусстве" представлено более 200 кукол. Большинство произведений искусства, экспонируемых на выставке, изготовлены в единственном экземпляре и обладают большой художественной ценностью. Многие из этих произведений – победители международных фестивалей кукол и биеннале.

Затем Мехрибан ханым Алиева и Саида Мирзиёева разрезали ленту, символизирующую открытие выставки "Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана", и ознакомились с экспозицией.

Было сообщено, что на выставке, проводимой совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана, демонстрируется более 140 образцов декоративно-прикладного искусства из музейной коллекции этой страны. Экспозиция, посвященная культурно-историческому наследию и национальным костюмам Узбекистана, отражает возрождение в XIX-XX веках характерных для этой страны ремесел. Золотошвейные узоры Бухары всегда занимали особое место среди других видов искусства Узбекистана.

Выставка "Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана" состоит из нескольких секций: золотошвейные чапаны (халаты), являющиеся основным элементом мужского национального костюма, образцы декоративной вышивки сузани преимущественно на декоративном текстиле с преобладанием цветочных и звездных мотивов из таких городов, как Ташкент, Джизак, Самарканд, Шахрисабз, Нурата и Бухара, а также ювелирные изделия из серебра, бирюзы и других драгоценных камней, изготовленные древними мастерами из Самарканда, Бухары и Каракалпакстана.

На мероприятии прозвучала национальная музыка Узбекистана.

Жители Баку и гости нашей столицы смогут ознакомиться с выставкой в Центре Гейдара Алиева до 1 июля 2024 года.