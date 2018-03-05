Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия нового здания Центра культуры в поселке Шаган

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В понедельник, 5 марта, в поселке Шаган Хазарского района Баку было сдано в пользование новопостроенное здание Центра культуры.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняла участие первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Meхрибан Алиева разрезала ленту, символизирующую открытие нового здания Центра культуры.

Внимание и забота, проявляемые в последние годы государством к сфере культуры, отчетливо проявляются в полной реконструкции существующих объектов культуры, а также создании новых и современных культурных учреждений. Новый Центр культуры, построенный в поселке Шаган Хазарского района, - один из показателей этой работы.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев проинформировал первого вице-президента Мехрибан Алиеву о том, что строительство двухэтажного здания Центра культуры началось в 2014 году. В результате строительных работ, проведенных на самом высоком уровне, в Центре созданы зрительный зал на 200 мест, кинозал, гримерная, художественная мастерская, музыкальный кружок, читальный зал, помещения для книжного фонда, занятий кружков изобразительного искусства, литературы, домоводства, танцевальный зал, амфитеатр на 41 место, помещения для осветительных аппаратов и звукооператоров.

Новое здание этого учреждения культуры, являющееся наглядным свидетельством проектов, осуществляемых в последние годы в стране по развитию культуры, в первую очередь, служит делу пропаганды среди молодого поколения богатого искусства, в целом, культуры Азербайджана. С другой стороны, это событие показывает, что развитие культуры, создание ее инфраструктуры находится в центре внимания государства.

В таких культурных объектах созданы широкие возможности для проведения на высоком уровне любого мероприятия. Кроме того, такие проекты имеют важное значение и с точки зрения доведения условий работы коллектива, в том числе творческих людей, до уровня современных требований. Эти здания, возведенные в современном стиле, также украшают территорию, на которой они расположены.

Все это еще раз свидетельствует о том, что сохранение и развитие исторических традиций нашей культуры, искусства, музыки, их доведение до будущих поколений сегодня отражены и в государственной политике, проводимой в Азербайджане.

Территория вокруг Центра культуры благоустроена, посажены деревья, проведено озеленение.

Ознакомившаяся с новым Центром Мехрибан Алиева пожелала успехов коллективу.