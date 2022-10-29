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Мехрибан Алиева поздравила дирижера Рауфа Абдуллаева с юбилеем

Мехрибан Алиева поздравила дирижера Рауфа Абдуллаева с юбилеем Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила дирижера Рауфа Абдуллаева с 85-летним юбилеем.
Kультурная политика
29 октября 2022 г. 12:32
Мехрибан Алиева поздравила дирижера Рауфа Абдуллаева с юбилеем

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила дирижера Рауфа Абдуллаева с 85-летним юбилеем.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Уважаемый Рауф Абдуллаев!

Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 85-летием! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Спасибо Вам за многолетний труд и преданное служение искусству, за Ваш огромный вклад в развитие национальной музыкальной культуры! Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных!

С глубоким уважением и любовью,

MEHRİBAN".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva dirijor Rauf Abdullayevi yubileyi münasibətilə təbrik edib

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