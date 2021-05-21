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Мехрибан Алиева поделилась публикацией о народном художнике Таире Салахове

Мехрибан Алиева поделилась публикацией о народном художнике Таире Салахове Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в İnstagram поделилась публикацией в связи с кончиной народного художника Таира Салахова.
Kультурная политика
21 мая 2021 г. 19:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о народном художнике Таире Салахове

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в İnstagram поделилась публикацией о народном художнике Таире Салахове.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Таир Салахов был светлым, искренним, необычайно талантливым и душевно щедрым человеком. Многогранный талант, неиссякаемая энергия, бесконечная преданность своему призванию снискали ему большую, непреходящую любовь ценителей изобразительного искусства во всем мире. Светлая память о Таире Салахове навсегда сохранится в сердцах родных, коллег, друзей и многочисленных почитателей его уникального дарования".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva xalq rəssamı Tahir Salahovla bağlı paylaşım edib

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