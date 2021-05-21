Мехрибан Алиева поделилась публикацией о народном художнике Таире Салахове

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в İnstagram поделилась публикацией в связи с кончиной народного художника Таира Салахова.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в İnstagram поделилась публикацией о народном художнике Таире Салахове.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Таир Салахов был светлым, искренним, необычайно талантливым и душевно щедрым человеком. Многогранный талант, неиссякаемая энергия, бесконечная преданность своему призванию снискали ему большую, непреходящую любовь ценителей изобразительного искусства во всем мире. Светлая память о Таире Салахове навсегда сохранится в сердцах родных, коллег, друзей и многочисленных почитателей его уникального дарования".