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Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 95-летним юбилеем Омара Эльдарова

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 95-летним юбилеем Омара Эльдарова Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 95-летним юбилеем народного художника, действительного члена Национальной Академии Наук Азербайджана, ректора Академии художеств Азербайджана
Kультурная политика
21 декабря 2022 г. 11:36
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 95-летним юбилеем Омара Эльдарова

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 95-летним юбилеем народного художника, действительного члена Национальной Академии Наук Азербайджана, ректора Академии художеств Азербайджана Омара Эльдарова.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Уважаемый Омар Гасанович Эльдаров!

Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 95-летием! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Своим творчеством Вы приумножили замечательные традиции национального изобразительного искусства. Спасибо Вам за это! Вы удостоены высших наград Азербайджана. Но, думаю, главная награда – это большая любовь и уважение нашего народа. Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных!

С глубоким уважением и любовью, MEHRİBAN".

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Ömər Eldarovun 95 illik yubileyi ilə bağlı paylaşım edib

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