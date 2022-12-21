Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 95-летним юбилеем Омара Эльдарова

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 95-летним юбилеем народного художника, действительного члена Национальной Академии Наук Азербайджана, ректора Академии художеств Азербайджана

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поделилась публикацией в связи с 95-летним юбилеем народного художника, действительного члена Национальной Академии Наук Азербайджана, ректора Академии художеств Азербайджана Омара Эльдарова.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Уважаемый Омар Гасанович Эльдаров!

Примите мои искренние поздравления в связи с Вашим 95-летием! Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Своим творчеством Вы приумножили замечательные традиции национального изобразительного искусства. Спасибо Вам за это! Вы удостоены высших наград Азербайджана. Но, думаю, главная награда – это большая любовь и уважение нашего народа. Пусть Великий Аллах хранит Вас и Ваших родных!

С глубоким уважением и любовью, MEHRİBAN".