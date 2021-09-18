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Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня национальной музыки

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня национальной музыки Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 18 сентября - Дня национальной музыки.
Kультурная политика
18 сентября 2021 г. 16:07
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня национальной музыки
Мехрибан Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 18 сентября - Дня национальной музыки.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

18 сентября – День национальной музыки. С уважением чту светлую память выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева, дни рождения которых сегодня мы отмечаем.

Азербайджанский народ по праву гордится целой плеядой выдающихся композиторов, дирижеров, исполнителей, внесших свой вклад в развитие и популяризацию нашей национальной музыкальной культуры. Спасибо всем музыкантам, которые сохраняя приверженность уникальному наследию предшественников, обогащают нашу музыку новыми голосами, исполнениями и подходами. Желаю всем вам неиссякаемого вдохновения, энергии, творческих успехов и достижений!"

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Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyeva Milli Musiqi Günü münasibətilə paylaşım edib

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