Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в гостях у народного артиста Алибабы Мамедова

Мехрибан Алиева побывала в гостях у Алибабы Мамедова

4 декабря, 2019 16:07

https://report.az/storage/news/5e54fbe4e40730ca4a54052be149a9b8/595f547a-baa8-483d-8d8a-3d1620917077_292.jpg Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 4 декабря побывала в гостях у народного артиста, видного исполнителя мугама, композитора-ханенде Алибабы Мамедова.