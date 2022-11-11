Мехрибан Алиева ознакомилась с выставкой ”Миражи времени" в Самарканде

11 ноября в рамках IX саммита Организации тюркских государств первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиеева, первая леди Турции Амина Эрдоган и супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи ознакомились с выставкой “

11 ноября в рамках IX саммита Организации тюркских государств первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиеева, первая леди Турции Амина Эрдоган и супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи ознакомились с выставкой “Миражи времени” в Экспоцентре в Самарканде.

Как сообщает Report, представленные на выставке безграничные пустыни словно хранят в себе тайны ушедших дней.

Выставочный зал выполнен в такой форме, что, глядя на небо, человек ощущает себя как бы в окружении звезд.

Представленные в павильоне старинные украшения, изделия, ткани и другие предметы вызвали большой интерес у гостей.