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Мехрибан Алиева ознакомилась с выставкой ”Миражи времени" в Самарканде

Мехрибан Алиева ознакомилась с выставкой ”Миражи времени" в Самарканде 11 ноября в рамках IX саммита Организации тюркских государств первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиеева, первая леди Турции Амина Эрдоган и супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи ознакомились с выставкой “
Kультурная политика
11 ноября 2022 г. 16:59
Мехрибан Алиева ознакомилась с выставкой ”Миражи времени в Самарканде

11 ноября в рамках IX саммита Организации тюркских государств первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиеева, первая леди Турции Амина Эрдоган и супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи ознакомились с выставкой “Миражи времени” в Экспоцентре в Самарканде.

Как сообщает Report, представленные на выставке безграничные пустыни словно хранят в себе тайны ушедших дней.

Выставочный зал выполнен в такой форме, что, глядя на небо, человек ощущает себя как бы в окружении звезд.

Представленные в павильоне старинные украшения, изделия, ткани и другие предметы вызвали большой интерес у гостей.

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Версия на английском языке ФотоMehriban Aliyeva views 'Illusions of Time' exhibition in Samarkand
Версия на азербайджанском языке ФотоMehriban Əliyeva Səmərqənddə “Zamanın ilğımları” adlı sərgi ilə tanış olub

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