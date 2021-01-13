Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы

В скором времени планируется проведение встреч рабочей группы

Министерство культуры Азербайджана организовало онлайн-встречу, связанную с подготовкой концепции Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Как сообщили Report в министерстве, выступившая на встрече замминистра культуры Севда Мамедалиева рассказала о проделанной работе по реализации распоряжения президента Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года № 2316 о создании в Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Кроме того, в ходе встречи было отмечено, что по поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Министерству культуры было поручено подготовить концепцию Музея Победы и создать рабочую группу в связи с этим.

Между участниками встречи состоялись обмен мнениями и предварительные обсуждения относительно концепции Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы. Также на встрече был обсужден предварительный проект Плана мероприятий по сбору соответствующих материалов для создания Мемориального комплекса и Музея Победы.

В скором времени планируется проведение встреч рабочей группы, которая будет создана при Минкультуре, в расширенном составе.