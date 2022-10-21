Мечеть Шах Султан Гусейна будет восстановлена

Мечеть Шах Султан Гусейна будет восстановлена.

Мечеть Шах Султан Гусейна будет восстановлена.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

21 октября при поддержке Государственной службы, организации научно-методического и квалификационного Центра по культуре Министерства культуры и при участии Главного управления культуры города Баку в поселке Новханы проведена акция по уборке территории у мечети Шах Султан Гусейна, построенной в XVII веке.

Отметим, что в ближайшее время планируется начать реставрацию мечети Шах Султан Гусейна, которая является историко-архитектурным памятником местного значения.

Затем участники акции осмотрели недавно отреставрированную баню XIX века. Исторический памятник планируется использовать в качестве туристического объекта.