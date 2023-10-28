Масанори Кайден: Очень рад, что в Азербайджане ценят японскую культуру

В Азербайджане очень ценят японскую культуру.

В Азербайджане очень ценят японскую культуру, что приятно было узнать.

Как передает Report, об этом журналистам заявил барабанщик "тайко" (японский барабан) Масанори Кайден.

"Я впервые приехал в Азербайджан и был рад узнать, что у вас в стране есть любители аниме, суши, манги. Многие люди здесь приветствовали меня по-японски, что меня очень обрадовало",- сказал он.

М.Кайден подчеркнул, что в ходе сегодняшнего мероприятия, посвященного японской культуре, он исполнит танцы, которые являются образцами древнего японского искусства.

"Я думаю, что это прекрасный шанс познакомить азербайджанцев с Японией и нашими ценностями",- добавил он.

Барабанщик рассказал, что азербайджанскую музыку он впервые услышал на фестивале кавказских танцев в Грузии: "Азербайджанские мотивы мне очень понравились, они наполнены энергией. Но я хотел бы поближе познакомиться с азербайджанской музыкой, узнать больше".