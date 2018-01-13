Мариинский театр высоко ценит азербайджанских солистов

Москва. 13 января. REPORT.AZ/ Руководство Мариинского театра встретилось с генеральным консулом Азербайджана в Санкт-Петербурге Султаном Гасымовым.

Как сообщает российское бюро Report, стороны обсудили культурные связи между двумя странами и будущие перспективы сотрудничества. Художественный руководитель Мариинcкого театра Валерий Гергиев отметил высокий уровень мастерства азербайджанских солистов – бывших и настоящих сотрудников театра. В частности был отмечен профессиональный уровень солистки театра Регины Рустамовой.

В.Гергиев поделился с Султаном Гасымовым своими добрыми впечатлениями о его последней поездке в Азербайджан. Он выразил свое высокое уважение великому азербайджанскому композитору Арифу Меликову, а также отметил, что Азербайджан подарил СССР и всему миру многих известных деятелей культуры и искусства. Маэстро В.Гергиев выразил заинтересованность Мариинского театра в развитии отношений с Азербайджаном, а также организации совместных культурных проектов совместно с Фондом Гейдара Алиева.

В свою очередь, Генеральный консул Султан Гасымов отметил проведение Фондом Гейдара Алиева большого количества мероприятий, посвященных пропаганде истории и культурному наследию Азербайджана во всем мире, в том числе и в России. Дипломат подчеркнул особое внимание Главы Представительства Фонда Гейдара Алиева в России, вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, которое она уделяет развитию культуры и искусства.

В завершение встречи стороны пришли к договоренности о расширении связей между генеральным консульством и Мариинским театром, а также организации визитов в Азербайджан.