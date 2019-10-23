Людмила Духовная награждена орденом "Шохрат"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Людмилы Семеновны Духовной орденом "Шохрат".
Как сообщает Report, Л.Духовная награждена орденом за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Людмилы Семеновны Духовной орденом "Шохрат".
Как сообщает Report, Л.Духовная награждена орденом за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане.
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