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Людмила Духовная награждена орденом "Шохрат"

Людмила Духовная награждена орденом "Шохрат"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Людмилы Семеновны Духовной орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, Л.Духовная награждена орденом за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане.

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