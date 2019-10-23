Людмила Духовная награждена орденом "Шохрат"

Людмила Духовная награждена орденом "Шохрат"

23 октября, 2019 19:20

https://report.az/storage/news/3e81241c7e3440024b5fc34221d32894/0e121d16-4297-452d-9dae-f112a8fd4f46_292.jpg Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Людмилы Семеновны Духовной орденом "Шохрат". Как сообщает Report, Л.Духовная награждена орденом за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане.

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