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Людей экстренно эвакуировали с концерта Дженнифер Лопес

​Людей экстренно эвакуировали с концерта Дженнифер Лопес

Американской певице Дженнифер Лопес пришлось отменить концерт в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке из-за масштабного отключения электричества.

Как передаёт Report, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что исполнительница выразила сожаление из-за произошедшего и призналась, что она «расстроена и опустошена». Собой произошел из-за того, что в районе загорелся трансформатор. В этот момент Лопес ждала выхода на сцену. Позднее она рассказала, что всех медленно и спокойно эвакуировали. Она пообещала выступить перед теми, кто купил билет на ее шоу.

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