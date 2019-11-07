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Любовь сквозь смех и слезы : Актеры из Венесуэлы выступили в Баку

Любовь сквозь смех и слезы : Актеры из Венесуэлы выступили в Баку

В Баку состоялась музыкально-театральная постановка пьесы испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорка "Любовь Дона Перлимплина".

Как сообщает Report, культурное мероприятие было организовано делегацией ЕС в Азербайджане в рамках фестиваля культурного наследия Fantazia.

Актеры Людвиг Пинеда (LudwigPineda) и Коста Паламидес (CostaPalamides), вместе с пианистом-композитором Пантелисом Паламидисом (PantelisPalamidis) специально были приглашены в Баку из Венесуэлы для того, чтобы передать изысканность произведения испанского автора в латиноамериканской интерпретации.

Артистам театра удалось впечатлить публику своим мастерством в сочетании на сцене юмора и драмы одновременно. Особую теплоту и нежность вечеру добавило живое музыкальное сопровождение в исполнении Пантелиса Паламидиса и самих актеров.

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