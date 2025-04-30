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Лука Ди Джанфранческо: Италия активизирует сотрудничество с Азербайджаном в сфере культуры

Лука Ди Джанфранческо: Италия активизирует сотрудничество с Азербайджаном в сфере культуры Италия расширяет культурное присутствие в Азербайджане
Kультурная политика
30 апреля 2025 г. 11:58
Лука Ди Джанфранческо: Италия активизирует сотрудничество с Азербайджаном в сфере культуры

Италия планирует активизировать культурное сотрудничество с Азербайджаном, включая образовательные инициативы, выставки и мероприятия, направленные на продвижение итальянской культуры и туризма.

Как сообщает Report, об этом посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо заявил в интервью изданию Agenzia Nova.

Он подчеркнул, что культура является неотъемлемой частью итальянской идентичности и занимает важное место во внешней политике Рима.

"Культурное наследие представляет собой материальный и нематериальный актив и служит мостом между прошлым и будущим. В свете этого мы продолжим инвестировать в организацию новых культурных инициатив в Азербайджане и в продвижение туризма в Италии. День итальянского дизайна, который в этом году впервые прошел в Университете ADA в Баку, продемонстрировал превосходство итальянского дизайна, Made in Italy и промышленных ноу-хау", - отметил посол.

Дипломат заявил, что итальянское диппредставительство планирует организовать в Баку мероприятия, посвященные Олимпийским и Паралимпийским зимним играм в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году.

"Мы работаем над важным проектом, посвященным празднованию этой осенью 2500-летия основания Неаполя и его исторического побратимства с Баку, установленного в 1972 году, организацию выставки находок итальянской археологической миссии под руководством профессора Николы Ланери (Университет Катании) в Таватепе [поселение позднего бронзового века в Агстафинском районе], Итальянский день спорта, а также Неделю итальянской кухни с участием известного шеф-повара. Кроме того, Италия примет участие в Бакинской книжной ярмарке и других инициативах по продвижению своей культуры и языка, в том числе совместно с представительством ЕС и европейскими партнерами в Азербайджане", - отметил глава итальянской дипмиссии.

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Версия на английском языке Luca Di Gianfrancesco: Events planned for 2500th anniversary of Naples and its twin city relationship with Baku

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