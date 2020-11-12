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Лоран Валет: В Азербайджане у меня больше свобод, чем в Швейцарии

Лоран Валет: В Азербайджане у меня больше свобод, чем в Швейцарии В последние дни внимание мировых СМИ было приковано к пандемии коронавируса и президентским выборам в США и к Южному Кавказу, где шли военные действия между Арменией и Азербайджаном. 9 ноября карабахский конфликт вновь оказался в центре внимания: было вне
Kультурная политика
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12 ноября 2020 г. 20:46
Лоран Валет: В Азербайджане у меня больше свобод, чем в Швейцарии

В последние дни внимание мировых СМИ было приковано к пандемии коронавируса и президентским выборам в США и к Южному Кавказу, где шли военные действия между Арменией и Азербайджаном. 10 ноября карабахский конфликт вновь оказался в центре внимания: было внезапно объявлено о заключении соглашения, которое фактически документирует победу Азербайджана в этом вопросе.

Швейцарец из Женевы Лоран Валет, который прожил в Азербайджане 7 лет и считает его своей второй родиной, вместе со всеми азербайджанцами искренне радовался этой победе.

Как передает Report, свою поддержку Азербайджану он выразил в беседе с swissinfo.ch.

Всего пять минут телефонного разговора с Лораном Валетом – и становится понятно, насколько сильна его любовь к принявшей его стране. Женевец с энтузиазмом говорит о столичных каменных домах, эклектичных видах, экстремальных климатических условиях и качестве жизни, которое он там обрёл: "До тех пор, пока не будет уведомления от посольства, призывающего меня покинуть страну, я останусь здесь".

Лоран Валет считает, что в Европе люди утратили чувство взаимопомощи, а в Азербайджане эти ценности всё ещё существуют. К тому же, по его словам, в стране намного меньше ограничиваются свободы личности. Чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, он приводит в пример принадлежащий ему участок земли во франкоязычном кантоне Юра: чтобы проехать по нему на внедорожнике, ему нужно получать разрешение: "Здесь же я могу кататься где угодно, и никому в голову не придет предъявлять претензии".

Лоран Валет убежден, что Армения воюет на территории, которая никогда ей не принадлежала и никогда не признавалась таковой.

"Уму непостижимо! - возмущается он - Азербайджан не пытается вторгнуться в Армению, он просто хотел вернуть территории, которые были оккупированы почти 30 лет назад".

За семь лет жизни в Баку швейцарец создал семью (он женат на азербайджанке и воспитывает пятилетнюю дочь) и построил себе большой дом.

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