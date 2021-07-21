О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ливерпульский порт исключили из списка Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Ливерпульский порт исключили из списка Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключила из списка Объектов всемирного наследия Ливерпульский порт
Kультурная политика
21 июля 2021 г. 15:43
Ливерпульский порт исключили из списка Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключила из списка Объектов всемирного наследия Ливерпульский порт. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято в среду на заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которое проходит в Фучжоу (Китай) в режиме онлайн.

За исключение Ливерпульского порта из списка ЮНЕСКО проголосовали 13 делегатов комитета. Как пояснили в организации, это связано с продолжением работ по переустройству этой части города. Еще в 2012 году исторический порт на северо-западе Великобритании был внесен в Список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. Эксперты организации тогда предостерегали от возведения в этом районе каких-либо построек, что, однако, не помешало реализации планов сооружения нового стадиона на 52 тыс. мест.

Первые доки в Ливерпуле появились в 1715 году. Порт стал символом наступившей промышленной эпохи. В 2004 году ЮНЕСКО включила порт в Список объектов всемирного наследия, что предполагало обязательство по сохранению исторического облика порта.

По словам экспертов, это третий случай исключения исторического объекта из списка организации. До этого мест в списке лишились в 2007 году резерват аравийской антилопы в Омане, а в 2009 году - Дрезденская долина Эльбы в Германии.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО составляется с 1978 года. В него включаются представляющие "большую ценность для человечества" художественные, исторические и природные памятники, а также морские объекты. По данным экспертов, внесение какого-либо объекта в этот список, как правило, повышает доходы от его эксплуатации за счет увеличения туристического потока и рекламы на 200-300%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Россию - ФОТО
21 июля 2021 г. 00:23
Президенты Азербайджана и России обсудили ситуацию в регионе
Президенты Азербайджана и России обсудили ситуацию в регионе
20 июля 2021 г. 22:48
Путин поблагодарил Ильхама Алиева
Путин поблагодарил Ильхама Алиева
20 июля 2021 г. 22:36
МИД Азербайджана ответил Армении
МИД Азербайджана ответил Армении
20 июля 2021 г. 10:26
В Баку совершен праздничный намаз
ФотоВ Баку совершен праздничный намаз
20 июля 2021 г. 09:54
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана, ранен офицер
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана, ранен офицер
20 июля 2021 г. 09:42
Поздравление от Мехрибан Алиевой с праздником Гурбан
Поздравление от Мехрибан Алиевой с праздником Гурбан
20 июля 2021 г. 09:42
Закир Гасанов дал поручения о пресечении возможных провокаций
Закир Гасанов дал поручения о пресечении возможных провокаций
19 июля 2021 г. 10:45
Совместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
ФотоСовместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
19 июля 2021 г. 00:03
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
18 июля 2021 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi