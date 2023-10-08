О нас

Лидия Рустамова: Рада, что в Баку проходит фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest

Лидия Рустамова: Рада, что в Баку проходит фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest Рада, что в Баку проходит фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest.
Kультурная политика
8 октября 2023 г. 14:34
Лидия Рустамова: Рада, что в Баку проходит фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest

"Рада, что в Баку проходит фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest".

Об этом Report сказала участница тематической ярмарки ручных работ, организованной в рамках международного фестиваля духовных и телесных практик Nine Senses Fest, Лидия Рустамова.

"На этой ярмарке я представляю группу людей пожилого возраста проекта "Üçüncü bahar", которая занимается вышиванием бисером. Мы делимся опытом и знаниями, учим их искусству вышивания. Рада, что у нас проходят такие мероприятия. Они продуктивны и привлекают много интересующихся. Очень важно, что многие проявляют интерес к этому фестивалю. На этом фестивале мне тоже удалось обменяться опытом. Например, ко мне за советом подошел молодой парень, который также, как и я, занимается созданием брошек", - сказала она.

Напомним, что сегодня проходит третий день международного фестиваля духовных и телесных практик Nine Senses Fest, организованный при поддержке вице-президента фонда Гейдара Алиева, основательницы арт-центра Nine Senses Лейлы Алиевой.

На фестивале принимают участие лучшие специалисты, руководители духовных школ и течений из разных стран мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52
Сердар Йылдырым: Азеркосмос примет участие в космических проектах ОТГ
Сердар Йылдырым: "Азеркосмос" примет участие в космических проектах ОТГ
6 октября 2023 г. 20:03
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
6 октября 2023 г. 17:42
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
6 октября 2023 г. 17:07
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
6 октября 2023 г. 11:47
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
4 октября 2023 г. 13:46
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
4 октября 2023 г. 11:27
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi