Лидия Рустамова: Рада, что в Баку проходит фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest

Рада, что в Баку проходит фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest.

"Рада, что в Баку проходит фестиваль духовных и телесных практик Nine Senses Fest".

Об этом Report сказала участница тематической ярмарки ручных работ, организованной в рамках международного фестиваля духовных и телесных практик Nine Senses Fest, Лидия Рустамова.

"На этой ярмарке я представляю группу людей пожилого возраста проекта "Üçüncü bahar", которая занимается вышиванием бисером. Мы делимся опытом и знаниями, учим их искусству вышивания. Рада, что у нас проходят такие мероприятия. Они продуктивны и привлекают много интересующихся. Очень важно, что многие проявляют интерес к этому фестивалю. На этом фестивале мне тоже удалось обменяться опытом. Например, ко мне за советом подошел молодой парень, который также, как и я, занимается созданием брошек", - сказала она.

Напомним, что сегодня проходит третий день международного фестиваля духовных и телесных практик Nine Senses Fest, организованный при поддержке вице-президента фонда Гейдара Алиева, основательницы арт-центра Nine Senses Лейлы Алиевой.

На фестивале принимают участие лучшие специалисты, руководители духовных школ и течений из разных стран мира.