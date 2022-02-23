Лидер России: Мы признательны азербайджанскому руководству

"Мы признательны азербайджанскому руководству за поддержку и продвижение в республике русского языка и культуры. Напомню, что в стране действует более 300 школ с обучением на русском языке, в большинстве вузов функционируют русскоязычные факультеты".

"Мы признательны азербайджанскому руководству за поддержку и продвижение в республике русского языка и культуры. Напомню, что в стране действует более 300 школ с обучением на русском языке, в большинстве вузов функционируют русскоязычные факультеты".

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве 22 февраля.

"В ходе переговоров господин президент напомнил, что не 300 школ, а 340 школ – мы не успеваем за этим следить и считать, за что мы очень благодарны, мы придаем этому важное значение. Упомяну, что в России в настоящее время обучаются свыше 11 тысяч азербайджанских студентов, из них более тысячи – за счет средств федерального бюджета", - сказал В.Путин.