Лейла Алиева приняла участие в презентации фильма, посвященного памяти Андрея Дементьева

15 октября в киноцентре «Низами» состоялась презентация фильма "Жизнь одна, любовь одна", посвященного памяти выдающегося русского поэта, заслуженного деятеля искусств, лауреата государственной премии Андрея Дементьева.

Как сообщает Report, в церемонии презентации приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Перед презентацией фильма выступил известный журналист, сценарист и режиссер Олег Шоммер, который рассказал о жизни и творчестве поэта. Сказав, что Андрей Дементьев прекрасно знал Азербайджан, оратор отметил, что поэт неоднократно посещал нашу страну. Последний раз Андрей Дементьев участвовал на организованном в Азербайджане мероприятии по случаю 200-летия выдающегося поэта Михаила Лермонтова.

«Во время выступления на этом мероприятии Андрею Дементьеву передали стихи одного молодого поэта. Прочитав стихотворения, Дементьев сказал, что они ему очень понравились, подчеркнул, что автор этих стихов в будущем будет иметь успех. Таким образом, была напечатана первая книга автора этих стихотворений - Лейлы Алиевой», отметил О. Шоммер.

Режиссер также подчеркнул, что в рамках сотрудничества с Фондом Гейдара Алиева будут сняты новые документальные фильмы, пройдут презентации каждого из этих кинолент. О.Шоммер сказал, что творчеству больших поэтов в Азербайджане всегда уделяется пристальное внимание.

Затем гости посмотрели фильм.