Лев Лещенко: Баку - один из самых красивых городов мира

Москва. 24 августа. REPORT.AZ/ "Бакинцы очень хорошо разбираются в организации праздников". Об этом в интервью российскому бюро Report заявил народный артист России, певец Лев Лещенко, комментируя свое участие в музыкальном фестивале "Жара", прошедшем в Баку в конце июля.

"У Баку есть свое лицо. Это один из самых красивых городов мира. Баку - замечательный город, и жители ему под стать – яркие и солнечные. Общее настроение летней эйфории проецировалось и на фестиваль" - заявил Л. Лещенко.

Он высоко оценил организацию фестиваля "Жара".

"Четыре дня удовольствия, музыки, радости, аплодисментов, цветов. Для исполнителей это предельно важно. Здорово была сделана сцена, подходы к ней, зрительный зал, VIP-зона. Было заметно, что бакинцы очень хорошо разбираются в организации праздников и не жалеют ни сил, ни средств для того, чтобы создать комфорт для певцов и зрителей", - сказал певец.

По его словам, атмосфера фестиваля был крайне "зажигательной", так как присутствовало много молодежной музыки, которая задавала тон мероприятию.

"Отмечу, что среди зрителей тоже было много молодежи. И это символично, ведь, по большому счету, музыку в массы всегда несет молодежь – это неиссякаемая мощная энергия", - добавил он.

Народный артист выразил мнение, что организаторы фестиваля правильно расставили приоритеты.

"Большое спасибо семье Агаларовых, которые генерировали всю эту идею, и Грише Лепсу, который их поддержал. Безусловно все звезды, которые приехали на "Жару" остались довольны", - сказал Л. Лещенко, добавив, что в закулисье хорошее настроение поддерживали Алла Пугачева и София Ротару.

Он также вспомнил о своих неоднократных визитах в азербайджанскую столицу.

"В советские времена я частенько приезжал в Баку. Причем приезжал как с сольными концертами, так и по какому-то случаю. Эта традиция продолжилась и в постсоветский период. Несколько лет назад был в Баку на футбольном матче ветеранов Азербайджана и СССР. У меня много знакомых в этой среде. Я дружил с замечательным футболистом Алекпером Мамедовым. В Москве он жил в соседнем подъезде, и мы часто общались. Потом, когда приезжал в Баку, каждый раз созванивались, встречались. Дружба с нефтяниками тоже традиционна. Знаю многих азербайджанцев – работников нефтяной отрасли", - отметил певец.