Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии

Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии

В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) 30 апреля состоялся концерт Бакинского камерного оркестра, студентов БМА и молодых пианистов проекта "Симург".

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В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) 30 апреля состоялся концерт Бакинского камерного оркестра, студентов БМА и молодых пианистов проекта "Симург". Как сообщает Report, концертную программу посмотрели вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева. Концерт, прошедший с участием художественного руководителя Бакинского камерного оркестра, ректора БМА, народного артиста, профессора Фархада Бадалбейли и главного дирижера коллектива, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, был встречен с большим интересом. В программе студенты и школьники исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram