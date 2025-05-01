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Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии

Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) 30 апреля состоялся концерт Бакинского камерного оркестра, студентов БМА и молодых пианистов проекта "Симург".
Kультурная политика
1 мая 2025 г. 00:40
Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии

В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) 30 апреля состоялся концерт Бакинского камерного оркестра, студентов БМА и молодых пианистов проекта "Симург".

Как сообщает Report, концертную программу посмотрели вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Концерт, прошедший с участием художественного руководителя Бакинского камерного оркестра, ректора БМА, народного артиста, профессора Фархада Бадалбейли и главного дирижера коллектива, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, был встречен с большим интересом.

В программе студенты и школьники исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Bakı Musiqi Akademiyasında tələbə və gənclərin konsertini izləyib

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