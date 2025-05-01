Лейла и Арзу Алиевы приняли участие в концерте студентов и молодежи в Бакинской музыкальной академии

В Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) 30 апреля состоялся концерт Бакинского камерного оркестра, студентов БМА и молодых пианистов проекта "Симург".
Как сообщает Report, концертную программу посмотрели вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.
Концерт, прошедший с участием художественного руководителя Бакинского камерного оркестра, ректора БМА, народного артиста, профессора Фархада Бадалбейли и главного дирижера коллектива, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, был встречен с большим интересом.
В программе студенты и школьники исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.