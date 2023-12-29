Лейла Алиева приняла участие в концерте "От сердца к сердцу"

В Детском центре музыки и искусств Sənət прошел концерт "От сердца к сердцу". Данное мероприятие проходило по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, которая также приняла в нем участие.

В Детском центре музыки и искусств Sənət прошел концерт "От сердца к сердцу". Данное мероприятие проходило по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, которая также приняла в нем участие.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Media.az.

Пианист и композитор Руслан Агабабаев, музыканты Эльвин Баширов и Руслан Гусейнов представили гостям целую шоу-программу. Вдохновленный творчеством Лейлы Алиевой композитор написал музыку на ее стихи и представил зрителям.

К слову, Р.Агабабаев родился в Баку. Молодой человек является выпускником Бакинской музыкальной академии. В 1997 году он продолжил образование в США, учился у таких известных джазовых музыкантов, как Рон Картер, Брюс Барс, Дэвид Лоуб и Дэвид Дел Тредидж.

Специальными гостями мероприятия выступили президентский стипендиат, скрипачка Джейла Сеидова, эстрадная, джазовая певица и заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде, а также гость из Кубы, проживающий в нашей стране, Янссель Кастеллон (Yansel Castellon).

Незадолго до концерта в Детском центре прошла выставка молодых художников, объединившая десятки работ студентов Азербайджанской академии художеств, художественного училища имени Азима Азимзаде, членов Центра инклюзивного развития и творчества DOST и воспитанников детского дома.

Незадолго до концерта в Детском центре прошла выставка молодых художников, объединившая десятки работ студентов Азербайджанской академии художеств, художественного училища имени Азима Азимзаде, членов Центра инклюзивного развития и творчества DOST и воспитанников детского дома.

На выставке можно было увидеть работы, посвященные любимому Баку, узким улицам Ичери шехер, живописным пейзажам родного Азербайджана, освобожденному Карабаху, в частности, красавице Шуше и прекрасному Ханкенди.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева также полюбовалась работами юных дарований, не обделив вниманием ни одного художника, пообщалась с каждым гостем, похвалила и призвала продолжать творить.

Посетившие выставку любители искусства смогли полюбоваться картинами, выполненными в самых разных стилях и жанрах. Несмотря на юный возраст, каждый из художников смог донести до присутствующих посыл и значение своих работ.

"Вы знаете, здесь представлены работы, посвященные в основном живописной природе, историческим местам нашей Родины…", – сказал Media.Az один из организаторов выставки Васиф Наджафзаде.

По его словам, на выставке есть и работы, выполненные в технике линогравюр. Это техника высокой печати, сходная с ксилографией. Изображение вырезается на линолеуме или другой полимерной основе и отпечатывается на листе бумаги.

"Здесь представлены работы молодых очень талантливых и перспективных художников – Айдан Набизаде, Фатимы Фармановой, Амины Джамаледдиновой и многих других", – отметил он.

Молодая художница Амина Джамаледдинова учится на первом курсе Азербайджанской академии художеств. Девушка рисует уже на протяжении шести лет, а ранее окончила художественное училище имени Азима Азимзаде. "В своих работах я отдаю предпочтение живописным пейзажам. На выставке я представила картину, изображающую красоты замечательного уголка нашей родины – Губинского района", – отметила она.

В свою очередь юное дарование Ганира Халилова рисует с 11 лет. Девушка не имеет профессионального образования и всему училась сама. "В творчестве я нахожу себя, словно ухожу от реальности, отдыхаю и получаю удовольствие. На выставке я представила картину – снежный пейзаж", – сказала молодая художница.