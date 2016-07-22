Лейла Алиева приняла участие в церемонии презентации комитета "Har Hazeitim" в Лондоне

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Палате общин парламента Великобритании состоялась церемония презентации комитета по сохранению исторического кладбища и пространства "Har Hazeitim".

Как сообщает Report, в церемонии презентации этой структуры, учрежденной в составе Международного комитета по охране "Har Hazeitim", считающегося древнейшим еврейским кладбищем, расположенным в Восточном Иерусалиме, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

На мероприятии также присутствовали посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде, член парламента Мэтью Оффорд, первый заместитель мэра города Иерусалим Равви Йосеф Дойч, член королевской семьи Югославии, супруга престолонаследника, принцесса Катарина, руководители еврейских общин, представители неправительственных организаций и структур, осуществляющих деятельность в сфере религиозной толерантности.

На мероприятии были высоко оценены успехи, достигнутые Азербайджаном в сфере религиозной толерантности и терпимости, в частности, подчеркнуты проявляемые в нашей стране внимание и забота о еврейской общине.

Посол Т.Тагизаде рассказал об истории культурного разнообразия, гармоничном сосуществовании различных религиозных и этнических общин в Азербайджане. Он довел до внимания, что еврейская община испокон веков живет в Азербайджане в условиях мира и спокойствия. Отметив, что Азербайджан является одной из уникальных стран, где не встречается никаких проявлений антисемитизма, посол подчеркнул, что мультикультуральный образ жизни поддерживается государством, Президент Ильхам Алиев объявил 2016 год "Годом мультикультурализма".

Дипломат отметил, что в мероприятии принимает участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, рассказал о проектах Фонда, реализуемых как внутри страны, так и за рубежом. Посол также проинформировал о проектах Фонда Гейдара Алиева, осуществляемых в сфере мультикультурализма, сохранения культурного наследия и религиозной терпимости.