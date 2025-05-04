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Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра, прошедший на площади Гоша Гала в Ичеришехер.
Kультурная политика
4 мая 2025 г. 23:35
Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра, прошедший на площади Гоша Гала в Ичеришехер.

Как сообщает Report, они ознакомились с представленными на фестивале образцами ковров, изделиями традиционного ремесленного искусства, а также павильонами, в которых экспонируются произведения национального прикладного и декоративного искусства различных стран.

Лейла Алиева и Арзу Алиева понаблюдали за процессом изготовления ковров. Отмечалось, что этот процесс включает сортировку шерсти, ее очистку, окрашивание натуральными красителями, приготовление нитей, создание орнаментов и ткачество.

Затем они пообщались с местными и зарубежными гостями фестиваля и сделали памятные фотографии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Beynəlxalq Xalça Festivalını ziyarət ediblər

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