Лейла Алиева: Гейдар Алиев считал, что ученые – социальный слой, требующий к себе особого бережного отношения

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Москве вышла в свет книга "Диалог культур: социальные, политические и ценностные аспекты". Книга подготовлена к печати Институтом философии Российской Академии наук (РАН), Институтом государства и права РАН, Институтом философии, социологии и права Национальной Академии наук Азербайджана, Российским институтом культурологии, Российским философским обществом и представительством Фонда Гейдара Алиева в России.

Report со ссылкой на АзерТАдж сообщает, что книга была издана на основе материалов форума "Диалог культур: социальные, политические и ценностные аспекты", посвященного памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Предисловие к книге написала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Как отмечает Лейла Алиева, эта книга – итог дискуссий и размышлений ученых Азербайджана, России, Казахстана и ряда других стран о диалоге культур, его многозначности, динамике в эпоху глобализации. "Гейдар Алиев хорошо понимал необходимость международного сотрудничества для успешного развития страны, подчеркивал важность добрососедских отношений с Россией и другими бывшими республиками Советского Союза. Он был уверен, что развитие национальной культуры неразрывно связано с ее умением вобрать в себя лучшее из мирового наследия, твердо знал, что есть универсальная составляющая в культурах различных народов, которая определят возможность диалога и консолидации в решении общечеловеческих и глобальных проблем. Именно поэтому Азербайджан и сегодня остается одной из самых толерантных стран мира, землей, которую считают своим домом люди различных религий, языков и традиций", - пишет вице-президент Фонда Гейдара Алиева.

Как подчеркивается в предисловии к книге, опора на государственную стратегию Гейдара Алиева – это прежде всего уверенная реализация курса на модернизацию, а также успешное осуществление концепции "Азербайджан 2020", которая предусматривает развитие средств коммуникации, городов, регионов, повышение уровня благосостояния населения. Гейдар Алиев был убежден, что развитие науки значимо для общества. Это убеждение он пронес через всю жизнь, считая, что ученые – социальный слой, требующий к себе особого бережного отношения. В этой связи показательна его забота о Национальной Академии наук Азербайджана как о главном и бесценном достоянии нации, важном для будущего страны. "Сегодня Гейдара Алиева нет с нами, но дела его и идеи его живут. Есть Фонд Гейдара Алиева, который отмечает в этом году десятилетие. Фонд продолжает все начинания общенационального лидера азербайджанского народа, успешно воплощая их в жизнь", - пишет вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В книге, изданной под редакцией доктора философских наук, первого вице-президента Российского философского общества Александра Чумакова и директора института глобализации и устойчивого развития Академии Международного независимого эколого-политологического университета, профессора Низами Мамедова, собраны выступления известных ученых на темы формирования глобального способа мышления, политических и правовых аспектов мультикультурализма, многообразия мира и универсальных ценностей и др.