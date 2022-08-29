Лечение Анвара Гасанова взято под контроль

Лечение народного артиста Анвара Гасанова взято под контроль Союза кинематографистов Азербайджана.

Лечение народного артиста Анвара Гасанова взято под контроль Союза кинематографистов Азербайджана.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы Союза Али Велиев.

Он отметил, что председатель Союза Шафига Мамедова лично посетила актера: “Наш дорогой актер Анвар Гасанов является членом Союза кинематографистов Азербайджанской Республики. Сегодня председатель Союза Шафига Мамедова посетила его. По решению правления Союза кинематографистов здоровье актера взято под контроль. Даны все необходимые поручения. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное".