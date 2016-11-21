Лаваш может быть включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ С 28 ноября по 2 декабря в Аддис-Абебе пройдет очередное заседание Комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО, ее участники рассмотрят 37 новых заявок на включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО популярных обычаев и форм творчества: традиционных песнопений, обрядов и праздников.

На предстоящей его сессии, в числе других будет рассмотрено предложение включить в список культурного наследия праздник Новруз. Соответствующая заявка поступила от группы государств - Азербайджана, Афганистана, Индии, Ирана, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан и Турция также обратились с просьбой включить в Список нематериального культурного наследия традицию приготовления лаваша.